Бывший полицейский Миннеаполиса Томас Лейн освобожден под залог 750 тыс. долл.

Ранее ему были предъявлены обвинения в причастности к смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Как пишет «Стар трибьюн», Лейну и еще троим участникам задержания Флойда инкриминируется

преступная халатность, пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству. Флойд умер после того, как полицейский Дерек Шовин применил при его задержании жесткий удушающий прием. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве. Всех четверых уволили из полиции