Дональд Трамп собирается вернуться к формату выступлений на митингах своих сторонников.

Как заявил сам президент США, первый такой митинг пройдет в Оклахоме, после него запланированы встречи во Флориде, Аризоне и Северной Каролине. При этом точные даты не назывались. Встречи Трампа с избирателями на стадионах и больших открытых площадках были приостановлены с марта из-за коронавируса. Сейчас ограничительные меры снимаются во многих штатах, но крупные собрания граждан пока не разрешены почти нигде.