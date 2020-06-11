Дональд Трамп собирается вернуться к формату выступлений на митингах своих сторонников.

Как заявил сам президент США, первый такой митинг пройдет в Оклахоме, после него запланированы встречи во Флориде, Аризоне и Северной Каролине. При этом точные даты не назывались. Встречи Трампа с избирателями на стадионах и больших открытых площадках были приостановлены с марта из-за коронавируса. Сейчас ограничительные меры снимаются во многих штатах, но крупные собрания граждан пока не разрешены почти нигде.
2020-06-11T03:06:00+03:00
2020-06-11T03:08:05+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 11 июня 2020
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