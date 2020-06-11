Руководство автогонок NASCAR запретит флаг конфедератов на своих соревнованиях.

Речь идет о полотнище с синим крестом с белыми звездами на красном фоне. Под флагом Конфедерации во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Многие темнокожие американцы считают эмблему символом угнетения и расизма. Флаг, в частности, популярен среди поклонников организуемых NASCAR гонок. Антирасистские выступления прокатились по США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
2020-06-11T02:13:00+03:00
2020-06-11T02:15:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 11 июня 2020
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