Руководство автогонок NASCAR запретит флаг конфедератов на своих соревнованиях.

Речь идет о полотнище с синим крестом с белыми звездами на красном фоне. Под флагом Конфедерации во время Гражданской войны в США солдаты рабовладельческого Юга сражались с северянами. Многие темнокожие американцы считают эмблему символом угнетения и расизма. Флаг, в частности, популярен среди поклонников организуемых NASCAR гонок. Антирасистские выступления прокатились по США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.