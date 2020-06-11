В американском Бостоне решили временно демонтировать статую Христофора Колумба.

Ранее монумент подвергся акту вандализма и был обезглавлен участниками антирасистских акций. Как заявил мэр Бостона Марти Уолш, учитывая дискуссию, которая разворачивается по всей стране, власти могут пересмотреть оценку исторической роли Колумба, а пока монумент мореплавателю эпохи великих географических открытий будет находиться в хранилище. В ночь на среду группа протестующих снесла и сбросила в озеро статую Колумба в Ричмонде.
2020-06-11T02:11:00+03:00
2020-06-11T02:13:27+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:11, 11 июня 2020
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