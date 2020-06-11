В американском Бостоне решили временно демонтировать статую Христофора Колумба.

Ранее монумент подвергся акту вандализма и был обезглавлен участниками антирасистских акций. Как заявил мэр Бостона Марти Уолш, учитывая дискуссию, которая разворачивается по всей стране, власти могут пересмотреть оценку исторической роли Колумба, а пока монумент мореплавателю эпохи великих географических открытий будет находиться в хранилище. В ночь на среду группа протестующих снесла и сбросила в озеро статую Колумба в Ричмонде.