Республиканцы предлагают Дональду Трампу ввести «самые жесткие» санкции против России.

Соответствующие рекомендации содержатся в докладе Республиканского исследовательского комитета — крупнейшего внутрифракционного объединения в палате представителей. В документе говорится, что 8 лет президентства Барака Обамы привели к усилению «самых больших противников» США. Среди предлагаемых мер введение вторичных санкций в отношении российских нефтегазовых проектов и суверенного долга России, пророссийски настроенных структур в других странах, а также определение России как страны-спонсора терроризма». Помимо этого, в докладе предложены санкции в отношении Ирана и Китая.
2020-06-11T02:09:00+03:00
2020-06-11T02:10:19+03:00
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02:09, 11 июня 2020
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