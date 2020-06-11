В Петербурге легковой автомобиль вылетел на тротуар и врезался в остановку с людьми.

Как сообщает городское управление ГИБДД, 19-летний водитель на иномарке не справился с управлением и сбил троих мужчин. Как сообщается на сайте «Фонтанка», на место ДТП прибыли 7 автомобилей «скорой помощи» и пожарная машина. О состоянии пострадавших сообщений не было.