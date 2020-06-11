Дональд Трамп планирует реформировать американскую полицию.

Как сообщила пресс-секретарь Белого Дома Кейли Макэнани, после смерти темнокожего Джорджа Флойда от рук правоохранителей президент провел последние 10 дней работая над предложениями по проблемам с законодательством, которые подняли протестующие по всей стране. Пакет реформ, по ее словам, представят гражданам страны в ближайшие дни. Содержание грядущих реформ она не уточнила.