Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange. Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки. О том, что самолетом Bombardier за $50 млн пользуется супруга бывшего премьер-министра России ранее сообщал Фонд борьбы с коррупцией.
2020-06-11T01:11:00+03:00
2020-06-11T01:12:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:11, 11 июня 2020
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