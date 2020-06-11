Самолет, на котором, предположительно, передвигается Светлана Медведева, вылетел из а/п «Внуково» на Кипр.

Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange. Несмотря на приостановку Россией международного сообщения, борт вылетел из Москвы и накануне вечером приземлился в аэропорту Ларнаки. О том, что самолетом Bombardier за $50 млн пользуется супруга бывшего премьер-министра России ранее сообщал Фонд борьбы с коррупцией.