В рамках расследования ДТП с участием Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, дело заведено в отношении неустановленных лиц. Расследование смертельного ДТП передано в столичное следственное управление МВД. Вечером 8 июня Ефремов на автомобиле «Джип Гранд Чероки» выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в легковой фургон «Лада». Водитель фургона на следующий день умер в больнице от травм. Ефремова суд отправил под домашний арест.