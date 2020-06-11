В рамках расследования ДТП с участием Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело о сбыте наркотиков.

Как сообщается на сайте ГУ МВД по Москве, дело заведено в отношении неустановленных лиц. Расследование смертельного ДТП передано в столичное следственное управление МВД. Вечером 8 июня Ефремов на автомобиле «Джип Гранд Чероки» выехал на встречную полосу на Смоленской площади и врезался в легковой фургон «Лада». Водитель фургона на следующий день умер в больнице от травм. Ефремова суд отправил под домашний арест.
2020-06-11T01:10:00+03:00
2020-06-11T01:11:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:10, 11 июня 2020
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