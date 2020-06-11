Статистика смертности от коронавируса в России «сложна для понимания».

Об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. Как передает Рейтер, он пояснил, что малое количество смертей при высоком уровне заболеваемости выглядит «необычно» даже при большом объеме тестов на COVID-19 Специалист ВОЗ призвал российские власти пересмотреть отчетность по летальным исходам.
2020-06-11T01:07:00+03:00
2020-06-11T01:09:11+03:00
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01:07, 11 июня 2020
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