В Подмосковье уже сегодня могут открыться торговые центры и летние веранды кафе и ресторанов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что это произойдет перед предстоящими выходными, которые на этой неделе начинаются в пятницу в связи с праздником.

И сегодня же в Подмосковье откроют семь автокинотеатров. Все показы будут бесплатными.

Популярный во многих странах и особенно актуальный на фоне эпидемии коронавируса формат просмотра фильмов на большом экране из машины заработает в Московской области с сегодняшнего дня. Такие автокинотеатры открываются в Домодедове, Балашихе, Солнечногорске, Пушкине, в Одинцовском округе и Истре. В большинстве городов просмотры организуют на парковках торговых центров, в Истре – в атриуме выставочного комплекса Новый Иерусалим, а в Одинцовском округе, где открывается два автокинотеатра – в парках. На всех площадках будут фудкорты и санитарные модули. Все кинопоказы будут бесплатными для зрителей, и начинаются в одно время – в 21:45, но работать кинотеатры под открытым небом будут не каждый день. Зрители пока не могут увидеть киноновинки – премьеры из-за пандемии перенесли, но им покажут подборку полюбившихся российских и зарубежных картин. Например, в Балашихе сегодня покажут «Марафон желаний» и «Бойцовский клуб».

Этот проект запустило Министерство культуры Московской области вместе с Мособлкино.

Кроме того, сегодня открывается и первый автокинотеатр в Москве. На большом экране в Крокус Сити покажут новую семейную экшен-комедию с Дэйвом Батистой «Мой шпион», сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Каро». Там рассказали, что в репертуаре автокинотеатра представлены как новинки, так и кассовые фильмы прошлых лет.

Еженедельно, каждый вечер планируется два сеанса, начало первого — в 22 часа. Площадка рассчитана на 100 машиномест. Стоимость билета составит 800 рублей за одну машину.