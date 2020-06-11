В селе Константиново Рязанской области сегодня пройдут похороны Михаила Захарова,погибшего в результате ДТП Ефремовым

В селе Константиново Рязанской области сегодня пройдут похороны 57-летнего Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Михаилом Ефремовым. Об этом сообщил «Эху» адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский. Семья погибшего не готова к примирению с актером, отметил Добровинский.

По словам Добровинского, он намерен защищать семью Захарова бесплатно, чтобы помочь им добиться справедливости.

Полностью интервью с Добровинским слушайте в «Утреннем развороте» на «Эхе Москвы» сегодня после 10.30 утра.

Авария произошла в понедельник на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем джипа «Гранд Чероки» вылетел на встречную полосу и врезался в «Ладу» с фургоном. Ее водитель скончался в больнице. Прокуратура сообщила, что в момент аварии артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Против него завели уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он признал. Таганский суд отправил его под домашний арест. Кроме того, дело возбуждено по факту сбыта актеру наркотиков.