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23:04, 10 июня 2020

МОК аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи 2014 года

Международный олимпийский комитет аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Россиянки заняли там шестое место. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восемь российских хоккеисток, пять из них были оправданы в Спортивном арбитражном суде.

Также МОК утвердил лишение российской легкоатлетки Ольги Каниськиной серебряной медали Олимпиады 2012 года в соревнованиях по спортивной ходьбе.



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