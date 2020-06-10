МОК аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи 2014 года

Международный олимпийский комитет аннулировал результаты женской хоккейной сборной России на Олимпиаде в Сочи 2014 года. Россиянки заняли там шестое место. Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранила от участия в Олимпийских играх восемь российских хоккеисток, пять из них были оправданы в Спортивном арбитражном суде.

Также МОК утвердил лишение российской легкоатлетки Ольги Каниськиной серебряной медали Олимпиады 2012 года в соревнованиях по спортивной ходьбе.