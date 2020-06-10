Полиция опровергла сообщения о стрельбе в торговом центре «Капитолий» на Правобережной улице в Москве. Там произошел конфликт между охранником и посетителем. Охранника госпитализировали. Второй участник доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Проводится проверка, сообщил РБК представитель главка.

Ранее о стрельбе в Ашане сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, охрана магазина задержала подозреваемого в краже, однако тот выстрелил из травматического пистолета в одного из охранников, после чего скрылся.