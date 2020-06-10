В СФ после ДТП с участием Михаила Ефремова задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде

В Совете Федерации после резонансного ДТП с участием Михаила Ефремова задумались о пожизненном лишении прав за вождение в нетрезвом виде. С таким предложением выступил сенатор Сергей Леонов. По его словам, лечение от алкогольной или наркотической зависимости не дает долгосрочного результата, если у человека нет желания вылечиться. Это может привести к срыву, и пациент продолжит употреблять спиртные напитки или наркотики. Кроме того, сенатор предложил сообщать в ГИБДД о водителях, которые проходят лечение в клинике от алкогольной либо наркотической зависимости. Он считает, что права пациента необходимо приостанавливать, пока он «не представит справку о хорошем состоянии здоровья».