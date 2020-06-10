По делу о разливе топлива в Норильске задержаны трое руководители ТЭЦ-3

Это директор предприятия Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос о заключении под стражу. В Следственном комитете заявили, что резервуар с топливом находился в аварийном состоянии, но его продолжали использовать. В результате этого, по мнению следствия, произошла авария. Вице-президент «Норникеля» Николай Уткин назвал задержание руководителей ТЭЦ неоправданно жесткой мерой. По его словам, они сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии. 29 мая из-за повреждения резервуара с дизельным топливом из него вытекло порядка 21 тонны нефтепродуктов.

Власти Красноярского края не сразу отреагировали на случившееся, поскольку деятельность «Норникеля» крайне важна для экономики региона. Об этом в эфире «Эха» рассказала директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

Ранее Владимир Путин раскритиковал местные власти за запоздалую реакцию на катастрофу в Норильске.