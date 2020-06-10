Полиция проверяет информацию о стрельбе на Правобережной улице в Москве. Сообщение о происшествии поступило около 9 вечера, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД. Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что, по предварительным данным, инцидент произошел в «Ашане».

По данным телеграм-канала Mash, охрана магазина в торговом центре «Капитолий» задержала подозреваемого в краже. Однако злоумышленник, находясь рядом с кассой, достал травматический пистолет и выстрелил в одного из охранников, попав ему в руку. После этого подозреваемый сбежал. На место вызвали скорую помощь и полицию.