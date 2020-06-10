Компания «Грандсервисэкспресс» с завтрашнего дня открывает продажи билетов в Крым по новым направлениям. В том числе из Екатеринбурга и Кисловодска. Об этом сообщает министерство транспорта. Глава ведомства Евгений Дитрих поручил сегодня организовать движение дополнительных поездов на полуостров. Это произошло после того, как глава республики Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона с 1 июля. За этим последовал рост продаж билетов.