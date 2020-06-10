Компания «Грандсервисэкспресс» с завтрашнего дня открывает продажи билетов в Крым по новым направлениям. В том числе из Екатеринбурга и Кисловодска. Об этом сообщает министерство транспорта. Глава ведомства Евгений Дитрих поручил сегодня организовать движение дополнительных поездов на полуостров. Это произошло после того, как глава республики Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона с 1 июля. За этим последовал рост продаж билетов.
2020-06-10T22:32:00+03:00
2020-06-10T22:34:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 10 июня 2020
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