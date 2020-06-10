В Калининграде задержали второго подозреваемого по делу о гибели в ОВД задержанного, обварившегося кипятком. Фигурантом стал бывший оперативный дежурный отдела полиции Александр Иванов. Об этом сообщили интернет-изданию «МБХ медиа» в правозащитной организации «Зона права». Экс-полицейскому инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Завтра суд изберет ему меру пресечения.

В октябре прошлого года в калининградском отделе полиции погиб 36-летний Иван Вшивков. В МВД утверждали, что он сломал в камере батарею и обварился кипятком. Было возбуждено уголовное дело о халатности, подозреваемых по нему пока нет. Ранее по делу о превышении должностных полномочий был задержан бывший начальник смены дежурной части Николай Плебух.