В рамках расследования смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова появилась еще одна статья — о сбыте наркотиков. Ранее сообщалось, что в момент ДТП, в котором погиб человек, актер был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Это обстоятельство уже добавили к его обвинению.

Защита семьи потерпевших намерена выяснить, были ли ранее зафиксированы случаи нахождения Ефремова за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщил «Эху» адвокат Александр Добровинский.

Ранее в столичной ГИБДД говорили, что штрафы за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года Ефремов не получал.

Авария произошла в понедельник на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем джипа «Гранд Чероки», вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада» с фургоном. Водитель «Лады» скончался в больнице. Артист признал вину в содеянном. Таганский суд отправил его под домашний арест до 9 августа.