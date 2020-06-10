ВОЗ считает сложной для понимания статистику смертей от коронавируса в России

Всемирная организация здравоохранения считает сложной для понимания статистику смертей от коронавируса в России. Об этом заявил на брифинге в Женеве директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан. По его мнению, российские власти должны пересмотреть способы выявления и отчетности по летальным исходам, поскольку низкий уровень смертей при высокой заболеваемости смотрится необычно. Он отметил, что Россия провела достаточно большое количество тестов, что может являться одним из объяснений. Но в то же время, в других странах, где тоже большие масштабы тестирования, показатели смертности куда выше.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, сейчас Россия, в которой официально зарегистрировано около 500 тысяч случаев заражения, находится на третьем месте после США и Бразилии. При этом по числу умерших (более 6 тысяч 300) идет на 13 месте в мире.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью CNN рассказал, что в России не манипулируют с показателями смертности от коронавируса. По словам Пескова, низкие показатели обусловлены эффективностью нашей медицины: «Вы никогда не задумывались о том, что российская система здравоохранения может быть более эффективной, что она позволяет сохранить жизни большего числа людей? Наша страна использует максимально возможное количество тестов на коронавирус. Чем больше тестов вы проводите, тем больше выявляете». Также Песков заявил, что президент России Владимир Путин во время пандемии не думает о своем рейтинге.