Торговые центры и летние веранды кафе в Подмосковье откроются перед грядущими выходными

Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, добавив, что подготовка к этому уже ведется.

В Подмосковье готовятся к очередному этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. По словам главы региона Андрея Воробьева, власти хотят открыть торговые центры и летние веранды уже «перед выходными», но не пояснил, имеется ли в виду грядущая пятница. Губернатор также добавил, что чиновники еще продолжают консультации с главным санитарным врачом и оценивают индекс репродукции вируса, передает агентство ТАСС.

Между тем Подмосковье по-прежнему удерживает второе место после столицы по темпам распространения COVID-19. Сегодня прирост составил 735 случаев, а всего в регионе заразились больше 46 тысяч человек. За сутки умерли 32 человека. При этом ранее Воробьев предупреждал, что в мае уровень смертности в Московской области превысит данные апреля. О количестве умерших в прошлом месяце власти еще не сообщали.

Между тем смертность в столице в мае почти на 60 процентов превысила средний показатель этого месяца за последние три года.