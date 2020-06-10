Tele2 утверждает, что предоставила ФАС экономическое обоснование повышения тарифов

Tele2 утверждает, что предоставила Федеральной антимонопольной службе экономическое обоснование повышения тарифов. Компания надеется на конструктивный диалог. Об этом говорится в ответе на претензии ФАС. Ранее сегодня ведомство потребовало от одного из крупнейших российских сотовых операторов отменить произведенное с 12 мая повышение тарифов на услуги связи, которое составило в целом 10%. ФАС отмечает, что в службу поступило много обращений от абонентов по этому поводу, а компания не предоставила обоснований.