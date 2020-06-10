В Подмосковье уже завтра могут открыться торговые центры и летние веранды, кафе и рестораны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что это произойдет перед предстоящими выходными, которые на этой неделе начинаются в пятницу в связи с праздником. По его словам, сейчас идут консультации с главным санитарным врачом, чтобы оценить ситуацию с коронавирусом. Подмосковье находится на втором месте по числу зараженных и умерших в России. За минувшие сутки там скончались 32 человека, что значительно превышает все прошлые суточные показатели.
2020-06-10T21:31:00+03:00
2020-06-10T21:35:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 10 июня 2020
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