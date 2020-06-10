Полиция возбудила уголовное дело по факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову. Ранее сообщалось, что в момент ДТП, в котором погиб человек, актер был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Это обстоятельство уже добавили к его обвинению, — сообщает Интерфакс со ссылкой на московскую прокуратуру. Расследованием происшествия займется столичный главк полиции. Ефремов помещен под домашний арест. Ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
2020-06-10T21:27:00+03:00
2020-06-10T21:33:54+03:00
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21:27, 10 июня 2020
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