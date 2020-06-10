«МБХ медиа»: Самолет, на котором предположительно летает супруга Дмитрия Медведева Светлана, улетел на Кипр

Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на данные сервиса ADS-B Exchange. Согласно его информации, Bombardier Global 5000 вылетел из аэропорта Внуково около пяти вечера и спустя три часа приземлился в Ларнаке. О том, что этот борт стоимостью 50 миллионов долларов использует Светлана Медведева, ранее сообщал Фонд борьбы с коррупцией.

Россия с конца марта полностью закрыла международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, самолеты, связанные с главами госкомпаний и близким окружением Владимира Путина, периодически продолжают летать за границу.