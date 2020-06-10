Представители Михаила Ефремова не предлагали компенсацию и не извинялись перед семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова

Представители Михаила Ефремова не предлагали компенсацию и не извинялись перед семьей погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. С родственниками умершего никто не связывался, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского. По его словам, скорее всего, будет подан иск о возмещении вреда. Он отметил также, что намерен защищать семью Захаровых бесплатно.
2020-06-10T21:03:00+03:00
2020-06-10T21:07:41+03:00
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21:03, 10 июня 2020
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