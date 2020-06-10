Количество смертей от коронавируса в Москве в мае было в полтора раза выше, чем сообщалось ранее. По данным столичных властей, умерли более 2700 человек. Прежде федеральный оперативный штаб сообщал о почти 1900 погибших. По информации столичного департамента здравоохранения, в статистику включены спорные случаи. Например, более 400 человек, у которых тест на ковид был отрицательным, однако, вскрытие показало наличие вируса. Еще 2,5 тысячи человек, по данным мэрии, были инфицированы, но скончались от сопутствующих причин. Департамент также сообщил сегодня, что в прошлом месяце в Москве зарегистрировано более 15 тысяч 700 смертей от различных причин, что почти на 5,800 случаев выше среднегодовой смертности.
2020-06-10T21:01:00+03:00
2020-06-10T21:02:06+03:00
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21:01, 10 июня 2020
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