Количество смертей от коронавируса в Москве в мае было в полтора раза выше, чем сообщалось ранее. По данным столичных властей, умерли более 2700 человек. Прежде федеральный оперативный штаб сообщал о почти 1900 погибших. По информации столичного департамента здравоохранения, в статистику включены спорные случаи. Например, более 400 человек, у которых тест на ковид был отрицательным, однако, вскрытие показало наличие вируса. Еще 2,5 тысячи человек, по данным мэрии, были инфицированы, но скончались от сопутствующих причин. Департамент также сообщил сегодня, что в прошлом месяце в Москве зарегистрировано более 15 тысяч 700 смертей от различных причин, что почти на 5,800 случаев выше среднегодовой смертности.