Подмосковье собирается в ближайшие дни возобновить работу торговых точек. Ситуация в области стабилизируется, власти за ней пристально следят. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Все доходы в бюджет, связанные с работой торговых точек и других предприятий, крайне важны для экономики Московской области, добавил Воробьев.