«Матч-ТВ» покажет большинство игр РПЛ бесплатно. Это совместное решение телеканала, Российской премьер-лиги и клубов, — сообщается на сайте «Матч-ТВ». Отмечается, что это касается только оставшихся туров сезона. Встречи следующего чемпионата России, которые стартуют в августе, как и ранее, в основном будут транслироваться на платном канале «Матч-Премьер».
2020-06-10T20:32:00+03:00
2020-06-10T20:34:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 10 июня 2020
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