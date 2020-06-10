«Матч-ТВ» покажет большинство игр РПЛ бесплатно. Это совместное решение телеканала, Российской премьер-лиги и клубов, — сообщается на сайте «Матч-ТВ». Отмечается, что это касается только оставшихся туров сезона. Встречи следующего чемпионата России, которые стартуют в августе, как и ранее, в основном будут транслироваться на платном канале «Матч-Премьер».