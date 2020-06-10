Евросоюз может начать открывать границы для иностранцев с 1 июля. Это будет происходить поэтапно для разных стран, сообщил представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. По его словам, Европейская комиссия до конца недели предложит свой подход к снятию введенных из-за коронавируса ограничений на въезд в Евросоюз граждан других стран. Брюссель предложит скоординированный подход, основанный на частичном и постепенном открытии границ, сообщает France24. Еврокомиссия примет во внимание и то, что некоторые страны уже начали ослаблять контроль в одностороннем порядке.