Московская полиция прекратила уголовное дело о нарушении авторских прав против сооснователя компании Nginx, возбужденное по заявлению «Рамблер». Следствие не нашло никаких доказательств по делу, — сообщает издание «Ведомости», The Bell и «Открытые медиа». При этом сегодня же стало известно, что кипрская компания Linwood, связанная с российским бизнесменом Александром Мамутом, подала иск к веб-серверу в суд Калифорнии. Фирма требует признать себя законным собственником Nginx+ или возместить ущерб в размере 750 миллионов долларов.