Уральский приборостроительный завод начал отзыв аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожара в больницах Москвы и Петербурга. Повторную проверку пройдут не все установки, а лишь те, которые были произведены после 1 апреля, — сообщили «Новой газете» в пресс-службе компании «КРЭТ». Там отметили, что планируется провести дополнительные тестовые испытания ранее поставленного оборудования при повышенных нагрузках и внештатных ситуациях. Подчеркивается, что это делается по инициативе завода и не связано со стандартной процедурой рекламации. Пожары в двух больницах Москвы и Петербурга, где лечили пациентов с коронавирусом, произошли в мае. В общей сложности погибли 7 человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких.