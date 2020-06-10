Уральский приборостроительный завод начал отзыв аппаратов ИВЛ «Авента-М» после пожара в больницах Москвы и Петербурга. Повторную проверку пройдут не все установки, а лишь те, которые были произведены после 1 апреля, — сообщили «Новой газете» в пресс-службе компании «КРЭТ». Там отметили, что планируется провести дополнительные тестовые испытания ранее поставленного оборудования при повышенных нагрузках и внештатных ситуациях. Подчеркивается, что это делается по инициативе завода и не связано со стандартной процедурой рекламации. Пожары в двух больницах Москвы и Петербурга, где лечили пациентов с коронавирусом, произошли в мае. В общей сложности погибли 7 человек. По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать возгорание аппаратов искусственной вентиляции легких.
2020-06-10T20:03:00+03:00
2020-06-10T20:05:40+03:00
https://echo.msk.ru/news/2658238-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 10 июня 2020
Загрузка комментариев...