В Мюнхене неизвестные въехали на автомобиле в группу людей, после чего они вышли и начали их избивать. Затем злоумышленники сели обратно в машину и скрылись, — сообщила в твиттере полиция города. Район ЧП оцеплен, в полиции полагают, что речь идет о целенаправленной атаке. По информации газеты Bild, в нападении участвовали шесть человек известной рокерской группировки «Ангелы ада». Как минимум один из них использовал при атаке нож. Пострадали три человека. Сейчас нападавших ищут.