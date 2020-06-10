Прокурор Москвы поручил передать дело Михаила Ефремова в ГУ МВД по Москве

Прокурор Москвы поручил передать дело актера Михаила Ефремова в ГУ МВД по Москве. Установлено, что Ефремов находился за рулем под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщила начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова. Прокурор Москвы также поручил обеспечить надзор за ходом расследования и соблюдением процессуальных прав всех участников судопроизводства.

Авария произошла в понедельник на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем джипа «Гранд Чероки», вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада» с фургоном. Ее водитель скончался в больнице. Артист признал вину в содеянном. Таганский суд отправил его под домашний арест до 9 августа.