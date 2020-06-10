На Татьяну Фельгенгауэр, Александра Плющева и Сергея Смирнова составлены новые протоколы

На журналистов «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр и Александра Плющева, а также главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова составлены новые протоколы из-за пикетов в поддержку коллеги Ильи Азара. Как рассказал «Эху» адвокат Смирнова Григорий Червонный, протоколы составлены как и предыдущие по части 5, статьи 20.2 КоАП – участие в несогласованной акции. В них отмечается, что одиночные пикеты у здания московского главка МВД имели признаки массового мероприятия, которое не было согласовано. Полиции пришлось переоформлять документы после того, как несколько дней назад Тверской суд вернул обратно 10 протоколов задержанных на Петровке. Адвокаты тогда предположили, что это было связано с неправильным составлением.