Росгвардия потратит почти 180 миллионов рублей на защиту от прослушки

Ведомство планирует приобрести пять типов средств для защиты информации. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на тендер, размещенный на портале госзакупок. В частности, планируется приобрести системы, создающие звуковые помехи, комплекты, которые оценивают эффективность защиты речевой информации об утечке и системы поиска источников побочных электромагнитных излучений. Большую часть товара подрядчик должен поставить в подмосковную Балашиху до 20 ноября.
2020-06-10T19:32:00+03:00
2020-06-10T19:34:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 10 июня 2020
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