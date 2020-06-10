Росгвардия потратит почти 180 миллионов рублей на защиту от прослушки

Ведомство планирует приобрести пять типов средств для защиты информации. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на тендер, размещенный на портале госзакупок. В частности, планируется приобрести системы, создающие звуковые помехи, комплекты, которые оценивают эффективность защиты речевой информации об утечке и системы поиска источников побочных электромагнитных излучений. Большую часть товара подрядчик должен поставить в подмосковную Балашиху до 20 ноября.