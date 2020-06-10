Слушания в Нидерландах по делу о сбитом на востоке Украины «Боинге» отложены до 22 июня. Это необходимо для того, чтобы дать сторонам время подготовиться, — отметили в суде, пояснив, что, в частности, хотят услышать требования защиты о дополнительных расследованиях. Прокуратура Нидерландов считает возможным начать рассмотрение дела уже этой осенью. Напомним, пассажирский «Боинг» малазийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года под Донецком. Погибли почти 300 человек.