Слушания в Нидерландах по делу о сбитом на востоке Украины «Боинге» отложены до 22 июня. Это необходимо для того, чтобы дать сторонам время подготовиться, — отметили в суде, пояснив, что, в частности, хотят услышать требования защиты о дополнительных расследованиях. Прокуратура Нидерландов считает возможным начать рассмотрение дела уже этой осенью. Напомним, пассажирский «Боинг» малазийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в июле 2014 года под Донецком. Погибли почти 300 человек.
2020-06-10T19:31:00+03:00
2020-06-10T19:33:57+03:00
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19:31, 10 июня 2020
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