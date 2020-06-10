Путин одобрил выдвижение губернатора Ленинградской области Дрозденко на новый срок

Президент Владимир Путин одобрил выдвижение губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко на новый срок. Глава государства отметил, что у Дрозденко есть на это все моральные права и пожелал ему успеха. При этом он отметил, что окончательное решение по этому вопросу должны принять избиратели на выборах. Сегодня депутаты заксобрания Ленинградской области назначили на 13 сентября дату выборов главы региона. Дрозденко занимает пост губернатора с 2012 года.