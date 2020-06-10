Полное снятие ограничений, введенных в Москве из-за коронавируса, займет около двух месяцев. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, решение о снятии ограничений на массовые мероприятия, в том числе на работу театров, проведение концертов и спортивных мероприятий, будут приняты, скорее всего, в начале июля.
2020-06-10T19:30:00+03:00
2020-06-10T19:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:30, 10 июня 2020
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