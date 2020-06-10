На Михаила Ефремова надели электронный браслет

Кроме того, сотрудники уголовно-исполнительной инспекции будут посещать Ефремова и доставлять его на служебном автотранспорте к следователю и в суд. 9 июня суд отправил актера под домашний арест, запретив ему выходить из дома, пользоваться телефоном и интернетом, отправлять корреспонденцию, общаться со СМИ, с иными лицами, кроме близких родственников, адвокатов, следователей и работников органов ФСИН. В противном случае ему могут изменить меру пресечения на арест.
2020-06-10T19:21:00+03:00
2020-06-10T19:21:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:21, 10 июня 2020
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