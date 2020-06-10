В Новой Москве обрушился автомобильный мост в результате подтопления

Автомобильный мост через реку Незнайка обрушился в Новой Москве в результате подтопления. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах. «В результате сильного дождя обрушился автомобильный мост через реку Незнайка», — сказал собеседник агентства. По данным источника, место обрушения огорожено. Там работают специалисты экстренных служб. По предварительным данным, обрушение моста произошло неподалеку от населенного пункта Большое Покровское. Предварительно, пострадавших в результате происшествия нет.