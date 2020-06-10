В Екатеринбурге голосование по Конституции совместят со сбором подписей о присвоении звания «Город трудовой доблести». Таким образом власти надеются привлечь больше людей на участки.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал об эксперименте по повышению явки, который будет проходить в городе 1 июля: помимо голосования по поправкам в Конституцию, местных жителей попросят поддержать присвоение городу звания «Город трудовой доблести». На сбор подписей выделят дополнительные деньги. Но и на этом способы привлечения избирателей на участки не заканчиваются: Высокинский также добавил, что там, возможно, будут проводить различные розыгрыши и лотереи. Кроме того проголосовать за поправки можно будет на дому и во дворе.

Между тем, как выяснила «Новая газета», сбор подписей о присвоении городу нового звания не имеет никакого практического смысла, потому что еще в марте Российская академия наук поддержала заявку Екатеринбурга. В городской администрации объяснили такой шаг необходимостью заручиться дополнительной общественной поддержкой.

Между тем власти Екатеринбурга заверяют, что никаких рекомендаций по уровню явки им не давали и голосование является полностью добровольным.