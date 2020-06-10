Дело Ефремова передали из окружного главка в Главное следственное управление столичного главка МВД

Дело Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в центре Москвы, передали из окружного главка в Главное следственное управление столичного главка МВД. Расследование взял на личный контроль прокурор Москвы Денис Попов, — сообщила глава пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефёдова. В надзорном ведомстве отмечают, что в момент аварии актер был не только в состоянии алкогольного, но и наркотического опьянения. Ранее о том, что в крови Ефремова обнаружили следы наркотиков, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, речь шла о следах кокаина и каннабиоидов.

За последнее время актер Михаил Ефремов около полусотни раз нарушал ПДД. Об этом сообщил замначальника ГИБДД Москвы Алексей Диокин. Он добавил, что штрафов за вождение в нетрезвом виде за последние полтора года Ефремов не получал.

Авария произошла в понедельник на Смоленской площади. Ефремов, находившийся за рулем джипа «Гранд Чероки» вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада» с фургоном. Ее водитель скончался в больнице. Артист признал вину в содеянном. Таганский суд отправил его под домашний арест до 9 августа.