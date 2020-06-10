На журналистов Сергея Смирнова и Александра Плющева составили новые протоколы из-за пикета в поддержку Ильи Азара. Теперь власти расценили одиночные пикеты как массовые мероприятия, об этом «Эху» рассказал адвокат Смирнова Григорий Червонный. Он добавил, что по одиночным пикетам сформировалась определенная судебная практика, которая выглядит тревожно.