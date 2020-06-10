Прокуратура: Ефремов в момент ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения

Прокуратура сообщила, что актёр Михаил Ефремов в момент ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Михаила Ефремова планируют отправить на психиатрическую экспертизу. По делу актера, отправленного под домашний арест из-за ДТП со смертельным исходом, продолжаются и другие следственные действия.