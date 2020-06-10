Прокуратура: Ефремов в момент ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения

Прокуратура сообщила, что актёр Михаил Ефремов в момент ДТП был в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. Михаила Ефремова планируют отправить на психиатрическую экспертизу. По делу актера, отправленного под домашний арест из-за ДТП со смертельным исходом, продолжаются и другие следственные действия.
2020-06-10T18:37:00+03:00
2020-06-10T18:38:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:37, 10 июня 2020
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