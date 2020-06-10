Первый автокинотеатр в Москве откроется завтра в Крокус Сити. На большом экране «КАРО под звездами: Vegas» покажут новую семейную экшен-комедию с Дэйвом Батистой «Мой шпион», которую компания выйдет в прокат 1 июля, сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Каро». Там рассказали, что репертуаре автокинотеатра представлены как новинки, так и кассовые фильмы прошлых лет.

Еженедельно каждый вечер планируется два сеанса, начало первого — в 22 часа. Площадка рассчитана на 100 машиномест. Стоимость билета составит 800 рублей за одну машину.