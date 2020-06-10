ФАС потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов

Федеральная антимонопольная служба потребовала от Tele2 отменить повышение тарифов. В ведомстве сообщили, что с 12 мая услуги связи в компании подорожали в среднем на 10%. При этом обоснований таких действий она не предоставила. ФАС потребовала, чтобы Tele2 в течение 14 дней вернула тарифы к уровню, установленному до 12 мая. Невыполнение этого предписания грозит штрафом до полумиллиона.