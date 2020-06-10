В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею. Она не хотела уходить с пляжа в городском парке. Полиция задержала ее за нарушение режима изоляции. Видео задержания появилось в соцсетях. На записи видно, как сотрудник полиции держит нарушительницу, которая пытается уйти, затем валит ее на землю и применяет удерживающий прием. В МВД и Следственном комитете начали проверку произошедшего.
2020-06-10T18:31:00+03:00
2020-06-10T18:33:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 10 июня 2020
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