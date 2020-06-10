На главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и журналиста «Эха» Александра Плющева составили новые протоколы

На главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова и журналиста «Эха Москвы» Александра Плющева составили новые протоколы из-за пикета в поддержку Ильи Азара. Об этом сообщает интернет-издание «МБХ медиа» со ссылкой на защитников. Адвокат «Агоры» Григорий Червонный рассказал, что протокол составлен так же, как и предыдущий, по части 5 статьи 20.2 КоАП. В документе указано участие в массовом публичном мероприятии, но в форме пикетирования. Ранее суд вернул в полицию протоколы участников одиночных пикетов на Петровке из-за того, что они были неправильно составлены.